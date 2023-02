AMLO no impulsará reforma al Poder Judicial

La transformación debe surgir desde los propios ministros, magistrados y jueces, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina, por lo que descartó que en lo que resta de su sexenio vaya a impulsar una iniciativa de reforma al Poder Judicial.

“Sostenemos que esa reforma la tienen que impulsar los mismos, los integrantes del Poder Judicial y no queremos dar motivos para que los adversarios, conservadores, corruptos, vayan a decir que queremos desaparecer al Poder Judicial. Ya está, me estoy imaginando la campaña propagandística: el Poder Judicial no se toca”, planteó.

El mandatario federal ha criticado durante su gobierno al Poder Judicial, a cuyos integrantes los ha calificado de corruptos.

