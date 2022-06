AMLO ofrece apoyo a familias de migrantes fallecidos en Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 50 personas migrantes halladas con indicios de asfixia en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, en Estados Unidos el pasado lunes. Además de sus condolencias, manifestó el apoyo del Gobierno de México en la investigación de los hechos y la repatriación de cuerpos.

“Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un tráiler; una tremenda desgracia. (…) Vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y, desde luego, hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que hasta el momento se confirman 50 personas fallecidas: 22 son de nacionalidad mexicana, siete de Guatemala, dos de Honduras y 19 no han sido identificadas.

“Estos hechos lamentables tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos. Suceden porque también hay tráfico de personas, y falta de controles, en este caso en la frontera de México y Estados Unidos, y al interior de Estados Unidos”, explicó.

Trabajan en conjunto para ofrecer asistencia, el cónsul general de México en San Antonio, Rubén Minutti Zanatta y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración.

El presidente López Obrador sostuvo que la atención al fenómeno migratorio es un asunto prioritario en la agenda de la visita a su homólogo estadounidense, Joseph Biden, en Washington el próximo 12 de julio.

“Este tema (migratorio) es central, es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera”, enfatizó.

Sostuvo que es necesario ordenar el flujo migratorio y una forma de hacerlo es otorgando visas temporales de trabajo, de modo que quienes ingresen a Estados Unidos contribuyan a impulsar la producción, el crecimiento y la competitividad global de la región, al tiempo que reducirán las importaciones desde Asia.

“Se debe de poner orden, tiene que haber legalidad, que no haya tráfico de personas, pero que haya opciones. Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal de ir a Estados Unidos, y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar. Un programa ordenado de acuerdo con la demanda de Estados Unidos en la agricultura, en la industria, en los servicios”, remarcó.

El mandatario informó que la agenda conjunta del encuentro con el presidente de Estados Unidos está en proceso de definición, sin embargo, adelantó que abordará la cooperación para el desarrollo bilateral.

Estará acompañado por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Este día recibirá en Palacio Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para dialogar sobre los hechos de ayer en Texas, la inflación y cómo hacer frente a sus efectos a partir de la integración del continente, la cual reiteró que es necesaria para la región.

“Lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario, cómo nos ayudamos mutuamente y otros temas que vamos a desarrollar, una revisión de la necesidad de integrarnos”, apuntó.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional resaltó las buenas relaciones entre México y Estados Unidos.

“No estén pensando que vamos a distanciarnos; actuaremos con respeto y buscando cooperar, (…) nos ayudaremos mutuamente”, aseveró.

