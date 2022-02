AMLO pide a su hijo no denunciar a sus incriminadores

En conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le pidió a su hijo José Ramón López Beltrán no denuncie a quienes lo acusan de supuestos conflictos de interés al rentar una residencia en Houston a un socio de la empresa petrolera Baker Hughs.

También pidió a sus opositores que si van a presentar denuncias contra su hijo y nuera, lo hagan para que se les dé curso.

“Y si ellos lo desean (su hijo José Ramón López Beltrán y su nuera Carolyn Adams) que hagan lo propio, (pero) yo les recomendaría, que no lo hagan, que responda si hay denuncias, imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar”, mencionó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...