AMLO presenta resultados del aseguramiento de drogas

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los avances del aseguramiento de drogas tradicionales y sintéticas como resultado de las acciones estratégicas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Que el pueblo de México sepa que se está haciendo en el combate a las drogas, qué hemos hecho (…) y de qué dimensiones es este problema, cómo todos debemos ayudar para evitar que siga creciendo el consumo de estas drogas, sobre todo, lo que ha significado en los últimos tiempos el cambio de las drogas naturales por las drogas sintéticas, que son más adictivas y muy dañinas; causan fallecimientos”, expresó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que la administración que encabeza seguirá tratando estos temas abiertamente con el objetivo de dar a conocer los daños que genera en la salud y en la sociedad.

“Es mucho mejor que todos estemos informados, una característica del gobierno que represento es la transparencia, que no se oculten las cosas; el que nada debe, nada teme y que la vida pública sea cada vez más pública”, remarcó.

La posibilidad de legalizar la marihuana, dijo, está en proceso de análisis para tomar una decisión conveniente para el pueblo de México.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno. Se está analizando esa posibilidad y no hay consenso, porque sigue habiendo muchos daños”, explicó.

Las muertes por el consumo de drogas sintéticas y la violencia que provocan son las principales razones de continuar la evaluación sobre el tema.

“Todavía estamos esperando los resultados de una encuesta, porque nosotros buscamos que no aumente el consumo, por eso tratamos estos asuntos así abiertamente, porque si no todo se maneja en series, donde hasta se pintan mundos color de rosa”, acotó.

