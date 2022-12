AMLO se compromete a corregir modificaciones imprevistas en reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se corregirán las modificaciones a la reforma en materia electoral del Ejecutivo que no corresponden a las que dicho poder envió originalmente a la Cámara de Diputados.



“Sí hicieron cambios a la iniciativa que enviamos. (…) Ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos”, subrayó.



“Se está cuidando que no se viole la Constitución y es un asunto de principios; nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución, por eso es una reforma limitada, muy acotada, porque no se permitió la reforma constitucional y estamos cuidando que no haya ninguna contradicción”, agregó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario refrendó el compromiso del Gobierno de México de fortalecer los principios democráticos, por lo que las recientes reformas a la Ley Electoral están apegadas al marco legal.



El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el Artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales registró un agregado, “la fracción IV, decía la ley que, para conservar el registro un partido político nacional, debía obtener cuando menos el tres por ciento de la votación total emitida”.



El párrafo modificado, dijo, consiste en que adicionalmente u optativamente si las fuerzas políticas no obtenían el tres por ciento de la votación total emitida podían alegar que, cuando menos en 17 elecciones locales, pudiesen obtener el registro, lo que representa un texto inconstitucional.



“Le agregaron un párrafo, me comentó ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y, por un error, se les fue en el dictamen final y así fue aprobado”, apuntó.



“Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral pasado y ayer mismo reconocieron el error, han hecho el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto”, explicó.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el titular de la Segob señaló que la corrección a este documento significa que se “regresará la minuta a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen o rectifiquen el error y se votará seguramente en la semana”.



Otro punto que tampoco contemplaba la iniciativa del Poder Ejecutivo es la posibilidad de que los partidos políticos pudieran disponer de sus excedentes para el siguiente año fiscal.



“Lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de los fideicomisos, entonces estaría la devolución del recurso que no hubiese sido devengado. También lo comentamos con la Cámara de Senadores y son los ajustes que se van a proponer en comisiones”, detalló.



Sobre el trasvase de votos, afirmó que ya existía esa figura, “nada más se está revisando la constitucionalidad de ello. Es probable que se mantenga, pero depende; se hizo una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un asunto de interpretación porque ya existía en los convenios de coalición esta figura”.



El funcionario federal mencionó que las comisiones están citadas el próximo lunes a las 10 de la mañana y circularían el dictamen el martes para la primera lectura.



En caso de que el bloque conservador recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver controversias por este proyecto, el jefe del Ejecutivo confió en la decisión de las y los ministros.



“Los ministros son libres y ellos son los que van a decidir libremente. Yo no voy con los ministros o les invito un café o le digo: ‘vengan a desayunar y ayúdanos, vota así, vota de esta manera’. No, ni con ministros, ni con diputados, ni con senadores, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y, si ellos rechazan la reforma legal, ya cumplimos nosotros y cada quien que asuma su responsabilidad”, refirió.