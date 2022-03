AMLO se reúne con gerentes de refinerías del país

Al concluir su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sostendría -minutos después- una reunión con los seis gerentes de las refinerías del país.

“Estamos habilitando dos refinerías para eficientar, y no aumentar el precio de los combustibles. No van a aumentar los precios de las gasolinas del diésel del gas, de la luz, no van a aumentar en México a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania.

El tabasqueño refirió que cuando “llegamos al gobierno sólo estaban operando dos refinerías de las seis, tenemos operando ahora a las seis, y estamos ahora operando al 76 por ciento de su capacidad, y lo que queremos es mejorar su capacidad productiva, producir más gasolina más diésel, y también menos combustóleo. “

