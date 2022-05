Andrea Chousal, alumna UAEMéx, retrata amistad, sororidad, convivencia y libertad entre mujeres

• La exposición fotográfica “En Marzo” plasma, a través del retrato femenino, la amistad, la sororidad, la convivencia, la libertad y las redes de apoyo entre mujeres.

Ser mujer fotógrafa es un orgullo, es algo que la llena y que siempre ha querido ser, enfatizó Luz Andrea Chousal Mata, autora de la exposición fotográfica “En Marzo” presentada por la dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

“La fotografía para mí fue uno de los medios que me permitieron canalizar lo que siento, expresarme y conocer personas, es algo que me apasiona y me encanta, además de una fuente de ingresos propios”, explicó.

Su exposición fotográfica “En Marzo” fue realizada después de la pandemia de COVID-19, plasmando, a través del retrato femenino, la amistad, la sororidad, la convivencia, la libertad y las redes de apoyo entre mujeres. Además, gráficamente, es un proyecto muy colorido que conmemora el ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer.



“Personalmente la pandemia me pegó muy duró, fue muy difícil para mí. Y el mes de marzo de 2021 fue volver a ver a mis amigas, llamarles y juntarnos para hacer algo interesante, fue convivir con otras mujeres de Lerma, fue un disfrute total”, mencionó.

Durante la realización de esta muestra, compuesta por 16 imágenes, Chousal Mata creó una red de apoyo entre mujeres. Comenzó porque dos de sus amigas abrieron una florería en el municipio de Lerma y la invitaron a realizar las fotografías, de esta de manera fueron ellas quienes contactaron a las dueñas del predio donde se realizó la sesión, al atardecer, dando como resultado una propuesta que refleja la sororidad entre mujeres.



“Cada una de las modelos -que fueron mis compañeras en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx- tenía una situación personal distinta por lo que queríamos platicar, vernos, abrazarnos después del confinamiento. Entonces, también fue conocerse a ellas mismas, cómo interactuaban con las otras y también de relajarse”, abundó.

En este sentido, la egresada de la licenciatura en Diseño Gráfico destacó que cuando realizó la exposición ya tenía cuatro años dedicándose a la fotografía; sin embargo, no había mostrado su trabajo, era una cuestión más personal. Gracias al tiempo libre que le brindó el confinamiento, se permitió tomar su cámara y en conjunto con su roomie, comenzar a experimentar. Por medio de redes sociales, compartió su trabajo y fue así como comenzó a colaborar en distintos proyectos.



Para Luz Andrea, ser mujer provoca una división en todos los trabajos o en las profesiones en general; sin embargo, en la fotografía te da una sensibilidad adicional, porque te permite ser más perceptiva, empática, sobre todo con los sucesos cotidianos a los que nos enfrentamos actualmente. En este sentido, durante su trayectoria como fotógrafa encontró que existe mayor confianza por parte de las mujeres al ser retratadas por ella y se expresan de manera más abierta.

Destacó que entre los retos a los que se ha tenido que enfrentar durante su trayectoria profesional se encuentra la seguridad al salir a la calle; sin embargo, en compañía de otras mujeres fotógrafas, fue perdiendo ese temor. Además, se ha enfrentado a que se atribuya su trabajo a algún compañero varón.

Finalmente, Chousal Mata enfatizó que tras la pandemia hay un gran camino por delante para las mujeres fotógrafas, en donde cada una encontrará su proceso para seguir descubriendo, experimentando y creando.

