Ante el riesgo de ser levantadas 100 mujeres, protestaron frente a la FGJ-CdMx

Por Raúl Ruiz/Reportero.

“Ante las amenazas de que nos van a levantar o asesinar sino le entramos económicamente con quienes dijeron ser de La Unión de Tepito estamos aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fin de pedirle a la abogada de la capital Ernestina Godoy que investigue lo que sucede en la calle de Palma, en el Centro Histórico”, lo anterior fue señalado por Cleotilde “N”, quien agregó en representación de más de 100 mujeres afectadas, “no es justo que estos ca… quieran extorsionarnos con 500 pesos a la semana, pero eso sí primero hay que darles cinco mil pesos”. “A poco creen que barremos el dinero, claro que no. Hay que chingarle pues nosotras nos levantamos temprano; primero para arreglar a nuestros hijos para pasar a dejarlos a la escuela, y en ese mismo momento sacar y acomodar la mercancía que vamos a vender”, afirmó la denunciante.

Las afectadas, frente a la entrada del famoso “Bunker”, exigieron que la Fiscal capitalina mande a la Calle de Palma entre Cuba y Belisario Domínguez “a los de la Policía de Investigación (PDI) pues los levantones, extorsiones y amenazas de muerte no paran contra aquellos que no queremos entrarle con presuntamente miembros de La Unión, ya no más agresiones de los grupos delincuenciales”. Asimismo, narraron la forma en que llegan a extorsionarlos: “con palabras altisonantes nos agreden, nos muestran las pistolas que traen en la cintura y nos aseguran que ya nos tienen identificadas, que saben quiénes son nuestros familiares y entonces sino le entramos nos van a matar”. Por su parte Marta “N”, al tomar la palabra y aseguro, “lo que ellos hacen, es practicar un terrorismo psicológico, claro que tenemos miedo”.

Quien salió a recibirlos fue Sergio Miranda integrante de la oficina del Secretario Particular de la Fiscal Ernestina Godoy quien de entrada les dijo “este tema se ve y se denuncia en la Fiscalía de Secuestros ubicada en Avenida Jardín, pero en este momento les van a tomar sus declaraciones en la Agencia 50”. Finalmente, las denunciantes señalaron “esperamos que ahora sí, acaben con ese cáncer de grupos identificados con mafias de asesinos, sino levantamos la voz no va ser uno ni dos los extorsionados o muertos. Y agregaron “¿a cuantos comerciantes y dueños de comercios no los tienen a raya? ¿Cuánto se llevan a los bolsillos estas pránganas diariamente? Millones que de seguro reparten por todos lados, por eso tanta impunidad.

