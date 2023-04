Antes de terminar administración, sistema de salud será de calidad y gratuito para todos, afirma presidente en Zacatecas

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó la implementación del Plan de Salud IMSS Bienestar en Zacatecas.“Estamos iniciando la reconversión, el mejoramiento del sistema de salud y ya se ha ido avanzando. (…) El propósito que tenemos es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de calidad y gratuito para todos. (…) La salud no es un privilegio, es un derecho”, indicó en el Hospital de la Mujer en Fresnillo.

A través del Plan IMSS Bienestar la inversión en el estado para compra de camas clínicas, ultrasonógrafos, camas para atención de partos, cunas de calor radiante, unidades oftalmológicas, entre otras necesidades, asciende a 73.8 millones de pesos.

En acciones de conservación y mantenimiento de equipo médico y electromecánico se invirtieron 43.3 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo destacó que a nivel nacional la compra de medicamentos está asegurada para este y el próximo año; a la fecha se han ahorrado 40 mil millones de pesos en adquisición. Centros de salud y hospitales están en proceso de rehabilitación y equipamiento; además, se procura la presencia de médicos y especialistas las 24 horas.

Recordó que la incorporación de Zacatecas al Plan de Salud no afectará a trabajadores, a quienes reconoció por su cooperación con la implementación del Plan de Salud IMSS Bienestar.

Personal médico, de enfermería y personal administrativo conservarán sus derechos y condiciones laborales. No serán afectados sus sueldos ni prestaciones.

“Si no tenemos el apoyo de los trabajadores de la salud, si no hay esa mística de servicio, si no hay ese humanismo en los trabajadores de la salud, pues no podríamos levantar el sistema de salud pública”, aseveró.

Durante su visita a Zacatecas, el presidente anunció que se transferirán 800 millones de pesos para el mejoramiento de carreteras y se autorizó la ampliación de la carretera desde ese estado a Aguascalientes.

Sostuvo que la federación continuará respaldando al gobierno estatal de David Monreal Ávila para garantizar la paz y la tranquilidad. Refrendó el compromiso de búsqueda de personas desaparecidas.

“Entiendo muy bien la preocupación y la desesperación que tienen por sus desaparecidos y por sus víctimas. Comprendemos muy bien eso y por eso necesitamos seguir adelante sin detenernos hasta garantizar la paz y la tranquilidad en Zacatecas y en todo el país. Ahí vamos avanzando poco a poco porque es un problema que heredamos de gobiernos que no les interesaba garantizar la seguridad y la paz”, expresó.

Asistieron al evento, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto; el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar; la directora general de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Gisela Lara Saldaña; el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila y el director del Hospital de la Mujer IMSS Bienestar Zacatecas, Guillermo Alfredo Mier García.