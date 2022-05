Aplicación de refuerzos de vacunas contra Covid-19 alcanza cobertura de 66 por ciento en abril

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la vacunación contra COVID-19 en hospitales y centros de salud.

El personal de salud aplicará dosis de primera vez, completará esquemas y pondrá refuerzos. En esta modalidad estarán incluidas las niñas y niños sin comorbilidades, que ya pueden protegerse a partir de los 12 años.

“Vamos a seguir vacunando; se van a vacunar a los niños, pero ya no es lo mismo, afortunadamente. Ya no es el dolor, el sufrimiento de los momentos más difíciles de la pandemia. (…) De todas maneras no vamos a confiarnos, nos seguimos reuniendo dos veces a la semana los lunes y los jueves todo el equipo de salud”, apuntó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la cobertura de vacunación contra COVID-19 en personas mayores de 18 años registra un avance del 91 por ciento y en menores de 14 a 17 años se ubica en 55 por ciento.

Detalló que el Operativo ABRIL alcanzó la aplicación de 13 millones 390 mil 361 dosis entre esquemas primarios y refuerzos. En este último caso, se alcanzó una cobertura de 66 por ciento en personas que acudieron por la tercera dosis.

Reconoció la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en la estrategia. En conjunto, las instituciones rebasaron la meta de aplicación por 4 millones 783 mil 761 dosis con un avance de 128 por ciento.

Resaltó que se utilizaron todas las dosis de vacunas contra COVID-19 y no hubo desperdicio gracias a la colaboración entre el gobierno federal y estatales, personal de salud y Brigadas Correcaminos.

