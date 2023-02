Apoyo de México a Cuba no es para molestar a Estados Unidos, asegura Marcelo Ebrard

Como ya se informó en su momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se realice una cumbre de países progresistas de América Latina, lo cual fue dado a conocer por Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sobre esta propuesta el canciller mexicano indicó que esta cumbre tiene la finalidad de aprovechar la confluencia ideológica, ya que México, Argentina y Brasil, consideradas las tres principales economías de Latinoamérica, están en la misma frecuencia.

“Hace muchos años que no había una coincidencia de países en posiciones sociales avanzadas como es ahora. Argentina Brasil y México no lo había sido que yo me acuerde casi nunca, que estuviéramos los tres en la misma línea”, resaltó el canciller.

De igual manera resaltó que este anuncio del presidente López Obrador “no es un afán de molestar a Estados Unidos”.

