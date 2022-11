Arturo Zaldívar asegura que Poder Judicial salvó autonomía gracias a AMLO

En lo que podría ser su última conferencia de prensa como presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar aprovechó para hacer un recuento de la forma cómo recibió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace cuatro años, y en particular que, en ese momento, “todos los partidos” en el Congreso de la Unión pretendían realizar una serie de reformas al Poder Judicial federal “que hubieran puesto en riesgo su independencia”.

Durante la charla, el ministro presidente destacó “la buena disposición” del presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los motivos por los que se logró salvar la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

“Si hubieran aprobado algunas de estas reformas, realmente la situación del Poder Judicial hubiera sido totalmente otra, se hubiera perdido la autonomía. La independencia se hubiera entregado a otros Poderes.

“Afortunadamente logramos, a través de este diálogo constructivo y también quiero decir y la buena disposición, principalmente el Presidente de la República, quien de manera, pues gratuita se le adjudica todos los días que no respeta la autonomía del Poder Judicial… si él no hubiera respetado la autonomía e independencia del Poder Judicial, no hubiera avalado nuestra reforma”.

