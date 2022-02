Asegura AMLO que cancelación a planta de Iberdrola en Nuevo León, no afectara a usuarios

En su conferencia habitual, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la cancelación de un permiso a una planta propiedad de Iberdrola, que daba servicio en Nuevo León, no tendrá ningún impacto negativo para los usuarios.

Explicó que ahora el servicio lo dará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso, es de los pocos casos, y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) ya no renovó el permiso. (…) Primero se pensó que habría una huelga o un apagón y se tomó la decisión de no renovar; al final lo que pasó con las empresas que recibían este servicio se trasladaron a la CFE, para suministrarles energía a los mismos precios y no hubo ningún problema”, dijo.

