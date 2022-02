Asegura AMLO que INE realiza consulta de Revocación de mandato a “regañadientes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó ver que al Instituto Nacional Electoral (INE) no les agrada la democracia, ya que alista la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato a “regañadientes”.

Cuando el mandatario fue cuestionado sobre un supuesto evento masivo para darle su apoyo en el Zócalo, el 27 de febrero, el presidente dijo desconocer dicha movilización con miras a la consulta ciudadana del 10 de abril, y pidió no hacerlo y que “mejor como ciudadanos libres e independientes que participen el 10 de abril”.

Criticó una vez más al INE por su labor en esta consulta.

“Estamos enfrentando a INE parecen mentiras pero están constantemente remontando, todos estos desafíos, cuántas casillas se pudieron para al elección federal 65 mil y ahora van a ser 55 mil, se van a poner como el 30%, pero no le hace y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos, los consejeros y que se sigan dando la gran vida, porque no pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades, a la gente para que se instalaran mas casillas, no porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia”, indicó.

