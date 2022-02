Asegura AMLO que manipularon el “ya no puedo más”

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que los medios de comunicación manipularon su dicho de que ya no puede más, realizado el jueves de la semana pasada.

Dijo que eso forma parte de un tiempo decadente en los medios informativos.

Esa situación es a nivel mundial, aseguró en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

«Pero no solo es un fenómeno de México, sino mundial. Aquí, como estamos llevando a cabo un proceso de transformación, nuestros adversarios los conservadores están desquiciados…buscando todo para afectarnos, afortunadamente pues no han podido y se enojan más», mencionó.

«Lo que pasó en el lo que he venido diciendo de tiempo atrás, aquí lo he dicho no sé cuántas veces. Que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar si así lo decide el pueblo de México mi mandato; me voy a retirar, que voy a jubilarme y no voy a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, so fue lo que dije, pero interpretaron de que ya estaba cansado, de que ya no podía yo», mencionó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...