Asegura AMLO que no ha comprado camioneta para funcionario público

Por austeridad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que desde la llegada al gobierno no se ha comprado ninguna camioneta para los funcionarios públicos.

Dijo que la camioneta más nueva que tiene es del año 2018 y que fue comprada antes de que él llegara a la presidencia.

“Desde que estamos en el gobierno, no hemos comprando un solo vehículo nuevo para servidores públicos. La camioneta más nueva que tengo es del 2018, la compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil km, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 y mil km. Le estamos dando mantenimiento, funcionan bien y no me han dejado tirado”, comentó el presidente.

