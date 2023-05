Asegura AMLO que su gobierno  no protege a nadie sobre vinculación del titular de INM

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “se ha avanzado mucho, mucho, mucho” en materia de derechos humanos y, en particular, en la investigación sobre el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha llevado a la detención de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

“La solicitud a la fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales”, aseguró.

