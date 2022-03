Asegura AMLO que todavía “falta más guerra sucia”

Al lamentar que el Instituto Nacional Electoral no promueva lo suficiente la consulta ciudadana de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que faltan más ataques contra su gobierno. El presidente indicó no se enteró de la consulta ni el 1% de los mexicanos, «porque parece que ese es el propósito», pues en los medios de comunicación no hay nada. Criticó a quienes no quieren participar porque no ganarán o porque dicen que se terminará por fortalecer a quienes están en el gobierno o porque no se ha conspirado lo suficiente, «todavía no está apunto el golpe, nos falta más guerra sucia, nos faltan más calumnias, más mentiras, nos falta debilitar más al gobierno, al presidente». Por ello, cuestionó los motivos por los que no se promueve el ejercicio para ver si el presidente en México se mantiene o renuncia.

