Asegura IECM que reducción de sueldos no disminuirá crisis

Aseguran los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que no hay manera de reducir 25% más su presupuesto para este 2022, como lo propuso el líder de Morena local, Tomás Pliego Calvo, pues de hacerlo, significaría cerrar el instituto; incluso, sostuvieron que si dejaran de percibir su salario, no resolvería la situación.

La consejera Carolina del Ángel Cruz insistió que “No es viable. Reducir más el presupuesto implicaría que cerremos la cortina de la institución y eso no va a pasar, porque entonces perdemos razón de ser”.

También coincidió en que reducir su salario o no cobrar por sus servicios, no ayudaría a resolver el problema económico del órgano electoral, “por lo que no hay forma de que eso le dé siquiera ligeramente una solución al problema”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...