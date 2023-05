Asegura Luis Cresencio Sandoval que departamento fue adquirido en obra gris y con préstamo

En conferencia matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, habló sobre la controversia ocasionada por la compra de un departamento de lujo a una contratista de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), institución que él encabeza desde 2018.

El titular de dicha institución reconoció la adquisición del inmueble, pero aclaró que el precio de 9 millones se debió a que la propiedad estaba en obra gris y afirmó que el pago lo realizó con un préstamo que obtuvo con el Banco del Ejército.

“Sobre este departamento que adquirí, casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris, ese departamento tenía 11 años de que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos ese departamento. Lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército”, mencionó Sandoval.

