Aseguran a 11 migrantes en autobús de pasajeros en Torreón

La tarde de este viernes, un total de once migrantes fueron rescatados por elementos del Grupo Redacción Laguna en Torreón, sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la Puerta Amarilla.

Los migrantes viajaban a bordo de un autobús de pasajeros perteneciente a una línea de autobuses foránea. Autoridades informaron que al chofer le marcaron un alto en un filtro de revisión, para luego realizar una inspección al interior del vehículo.

Los policías solicitaron a los pasajeros sus identificaciones correspondientes y algunos de ellos no las presentaron, debido a que no contaban con dicho documento. Posteriormente, realizaron una serie de preguntas que no coincidieron con las respuestas, además de tener un acento muy diferente al de los otros ciudadanos.

Los migrantes fueron asegurados e identificados como Narcisa de Jesús de 24 años; Felipe Javier de 26; Julio César de 28; Luis Antonio de 37; Mateo Lucas, José Saúl, Álvaro y Alison, los cuatro de 24 años; Eduardo de 16; Osmin de 32 y Alexander de 30 años.

Cada uno de ellos se encuentra en óptimas condiciones de salud, por lo que fueron orientados a las autoridades migratorias correspondientes, quienes determinaran su situación legal y estancia en territorio mexicano.

