Asesinan a ex director de la Policía Estatal de Zacatecas, en su domicilio

Asesinan a Manuel de Jesús Chávez Reyes, ex director de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas, quien hace sólo 2 semanas había dejado el cargo, civiles armados irrumpieron en el domicilio del exfuncionario, ubicado en el Municipio de Guadalupe, y sorpresivamente le disparan en su contra, al respecto, vecinos de la Colonia San Gabriel reportaron a las autoridades a cerca de la presencia de hombres armados, quienes se encontraban forzando el acceso a una casa; poco después escucharon detonaciones de armas de fuego y los civiles armados escaparon. Al llegar las autoridades a la escena del crimen constataron que un hombre se encontraba tirado e inconsciente al interior de la vivienda; sin embargo, los Paramédicos de los servicios de emergencia declararon que la víctima ya no presentaba signos vitales, por su parte, a través de un comunicado, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz confirmó que la víctima es Manuel de Jesús Chávez, ex director de la Policía Estatal Preventiva, quien había dejado la corporación hace dos semanas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...