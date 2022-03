Asesinan en Jalisco a Lidia Villalba

La ex funcionaria y ex candidata priísta, Lidia Villalba de Heinz fue asesinada en el trágico evento. En la camioneta Cadillac blanca viajaban Maribel Torres, propietaria del vehículo, acompañada de Lidia Villalba de Heinz, cuando regresaban de un torneo de golf en la ciudad de Guadalajara. En el camino, se presume, un grupo armado intentó asaltarlas pero al encontrarse con la resistencia de los escoltas de la señora Torres, los asaltantes dispararon terminando en el fuego cruzado con la vida de la ex funcionaria y ex candidata del PRI, Lidy Villalba.

Las autoridades potosinas enviaron apoyo inmediato policiaco y médico al lugar pero lamentablemente, ya no había nada que hacer por la que fuera conocida como Lidy Villalba falleció en el lugar de los hechos.

La señora Maribel Torres se reporta a salvo y sin lesiones de ningún tipo, no así uno de sus escoltas que en el tiroteo también perdió la vida.

Se espera que en las próximas horas exijan a las autoridades de Jalisco esclarezcan los hechos y den con los responsables del trágico crimen.

Está confirmada la lamentable muerte de Lidia Villalba así como de uno de los custodios de la familia Torres.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...