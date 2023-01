Así es la vivienda donde capturaron a Ovidio Guzmán

En la localidad de Jesús María, fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, dentro de una vivienda donde no se identifica nombre de calles, aunque sí se proporcionan las coordenadas del lugar de la detención.

La vivienda es un terreno bardeado con una construcción. Por medio de una imagen de satélite se puede apreciar el tamaño de la vivienda además de los vehículos estacionados.

La detención se realizó en Sinaloa, en el municipio Culiacán, la localidad es Jesús María, en la colonia Jesús María. La calle no tiene nombre y el domicilio no tiene número, aunque las coordenadas aparecen como 25 05 28.1n 107 27 09.8w.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...