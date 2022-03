Avanza juicio y negociaciones del conflicto Ruta-100, Jorge Cuellar Valdez.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reporteros.

Jorge Cuellar Valdez, presidente de la Comisión Liquidadora del SUTAUR- 100, quien representa a 12,004 trabajadores, dijo en entrevista con unomásuno dijo, estamos llevando un juicio de 840 compañeros, más 170 que se van a integrar, serán mil demandantes, del fraude, despojo que tuvimos con las empresas del Grupo Metropolitano del Transporte y de las líneas del Metrobus, donde han desviado nuestros recursos que invertimos de nuestra liquidación un 30% de cada trabajador, del cual que no tenemos ningún beneficio, ni rendimiento.

Se está viendo esto como parte de la solución integral del conflicto y por otra parte los adeudos que se tienen del gobierno de la Ciudad de México, con los trabajadores de un 28% que nos quitaron para pagar las concesiones de los autobuses que están circulando del (GMT) y líneas del Metrobus.

Esos dos aspectos del pago del convenio político y el pago por retorno de la inversión que hicimos hace 26 años, con sus respectivos rendimientos e intereses, los defraudadores quieren regresar únicamente, lo que invertimos, cuando ellos están inmensamente ricos, multimillonarios, (un universo de mil millones de dólares, es lo que valen esas empresas).

La mayoría de los compañeros piensan que a gritos y sombrerazos van a recuperar las cosas y no es así, primero hacer valer jurídicamente, judicialmente, de otra manera ellos no han entregado nada a nadie, no han dado beneficios de los rendimientos de las empresas, ya los tenemos aquí sometidos en este juicio, en donde ya hemos ganado cuatro sentencias interlocutorias, esto representa que la definitiva la vamos a lograr favorable, estamos a un paso de consolidar los dos beneficios, recuperar lo que invertimos en las empresas, siempre y cuando sea justo podemos llegar a un arreglo.

Lo acaba de resolver el Congreso de la CdMx, de los convenios políticos y el 28%, han sacado un punto de acuerdo un exhorto, que le hicieron llegar a la Segob y al Gobierno de la CdMx, para el pago paulatino y progresivo, esto fue el 14 de diciembre de 2021, el punto de acuerdo lo subió a tribuna la diputada Marta Soledad Ávila Ventura y la diputada Valentina Batres Guadarrama, el presidente de la mesa directiva le mando los exhortos a los dos gobiernos al local y la federal, al gobierno federal le dijo pídele a hacienda dinero haber cuando les pagas, ya se repartieron ese resolutivo, al de la CdMx le dijo ve a finanzas haber cuanto hay para que les pagues, por eso se está planteando que sea paulatinamente según vayan acreditando la personalidad los compañeros, que llegaron hasta la declaratoria de quiebra.

Muchos vivales quieren meterse en esta negociación, sin haber llegado a la declaratoria donde quedamos 12, 004, antes de la quiebra herramos 23, 000, ahora todo mundo quiere representar, pero no tienen los conocimientos, ni la experiencia jurídica, ideológica, política, laboral, social, y nada más están pensando cuanto sacan de esta negociación.

Ya entregamos nuestra toma de nota certificada por el Tribunal Federal de Conciliación de Arbitraje, la negociación va hacer solo con la Comisión, cualquier otro vival solo les pide dinero a los compañeros y no les resuelve nada, no meten una sola demanda y los traen con engaños, estamos rodeados de traidores y de vivales, el punto de acuerdo que se logro es para los 12, 004, lo que se va a lograr el TSJ-CDMX es solo para los 840 porque los demás no han querido gastar su cuantificación del daño patrimonial y para pagar los gastos de los abogados, eso no es su salario, eso se tendrá que ver cuando se gane el juicio cuánto van a cobrar qué porcentaje.

Los vivales hacen propuestas absurdas, ¿que si queremos trabajo?, ya estamos en la tercera edad, la ciudad está caótica, ya nadie va a trabajar, otros dicen no den nada y que nos regresen las empresas, otros han hecho propuestas de cooperativas.

Cuando el juzgado diga ya ganaron tanto, pasen a cobrar, yo podre decir a los compañeros, ahorita no, sería estar diciendo mentiras y calumnias como lo hacen los demás grupos, con el gobierno entraríamos en negociación en mayo, porque están ocupados con la revocación de mandato y la reforma eléctrica, para sentar la bases, en esta demanda se nos murieron 200 compañeros por el Covid-19, tendremos que ver cómo van a cobrar las viudas, ya le hicimos llegar al gobierno nuestra propuesta económica y el gobierno nos envió la suya, concluyo.

