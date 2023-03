Bajo protesta laboran, trabajadores del Metro

Por Raúl Ruiz/Reportero.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), desde este miércoles realizan una serie de acciones de protesta en el Metro, la primera es que no utilizarán sus teléfonos celulares particulares para atender funciones de su trabajo con el objetivo de demostrar que el Sistema de Comunicación Tetra y que la Telefonía Fija del Metro se encuentran sin funcionar, y la segunda es que los trabajadores no cubrirán horas extra, dado que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no ha cumplido con el pago de las jornadas extra, indicó el SNTSTC en un comunicado. ‘Dejaremos de laborar tiempo extraordinario en todas las áreas de nuestro Centro de Trabajo, con motivo de que el Organismo no ha cumplido con el pago de las jornadas de tiempo extraordinario que laboramos desde hace algunos meses’, señaló el sindicato. Trabajadores como conductores, inspectores y reguladores que operan en la red del Metro tampoco cubrirán tiempo extra por lo que se puede ver comprometido el servicio en las líneas 2, 3, 8, 9, A y B porque no podrán salir todos los trenes, agregó una fuente del sindicato.

