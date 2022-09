Beatriz Paredes pide construir frente opositor para elecciones de 2024

“El problema de México es que se está cancelando la perspectiva de país y nos están echando décadas atrás, sin la menor viabilidad”, advirtió la senadora Beatriz Paredes Rangel, durante la reunión que sostuvo con el Grupo Plural de Ex Gobernadores de México. En el encuentro que se llevó a cabo en un hotel del sur de la ciudad y al que asistieron 18 ex gobernadores del PRI, PAN y PRD, la ex gobernadora de Tlaxcala, en su posición de aspirante a la candidatura presidencial, invitó a construir un frente opositor (con miras al 2024), “donde estemos todos” para detener lo que detalló como “una caída en pendiente que sufre México

