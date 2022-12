Bono por estrés a trabajadores del TSJ-Cdmx; Diego Valdez Medina

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Porque los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx), requieren de mayores beneficios, cada año trabajo para gestionar mayores prestaciones, este año voy por el bono de estrés, este que se le paga a jueces y magistrados y no se les paga a los compañeros empleados del poder judicial, voy a presionar para que ese bono, quede establecido en condiciones generales de trabajo en el 2023, así lo informo el Dr. H.C., Diego Valdez Medina, Secretario General, del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la CdMx, lo anterior en el marco de la celebración de la fiesta de fin de año, que tuvo como sede el Centro de Convenciones Tlatelolco, con la asistencia de poco más de 2 mil trabajadores.

Agrego el líder sindical, por otra parte quiero comentarles sobre el bono de fin de año, ese que no se encuentra establecido en condiciones generales de trabajo, pero este sindicato mayoritario, si tenemos un convenio con el Consejo de la Judicatura de la CdMx, desde el 20 de abril del 2006, y está firmado con el bono por estimulo de fin de año, dicho beneficio, no se toca, no se puede disminuir, no se puede cambiar con nada, por eso hay que estar tranquilos, con esa prestación que tenemos (un logro sindical).

Con respecto al “no pago de aguinaldo 2022 y prestaciones”, Valdez Medina lamento que, los trabajadores después de un año que, dejaron parte de su vida, no era posible que, no se les pagaran las prestaciones, como el aguinaldo, vales institucionales, vales por antigüedad, lo que está plasmado en condiciones generales de trabajo, algo que nos ha costado a todos 22 años de trabajo para poderlas lograr.

Qué bueno, que se logro con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, todo se lo debemos a ustedes trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y recalco, este sindicato mayoritario no avanza y no hace nada sin los trabajadores y el apoyo de sus familias, por lo mucho que se sacrifican.

Recordó que, mientras parte de los trabajadores se ocuparon de no permitir el acceso a las instalaciones de los juzgados, por otra parte nosotros acudimos a la Secretaría de Finanzas, posteriormente acudimos a la Jefatura de Gobierno, al Congreso de la CdMx, para pedir mayores rcursos, porque el magistrado presidente del TSJ-Cdmx, Rafael Guerra Álvarez solicita un presupuesto y tan solo le autorizan la mitad, por ello yo ya les solicite a las autoridades que, asignen y manden un presupuesto razonable.

No me resta más que decirles gracias de corazón, y desearles una feliz navidad en compañía de sus seres queridos y que para el 2023, Dios me los llene de mucha salud, que es lo más importante en la vida.

Gracias a Dios que, dio la oportunidad cumplir con mi gestión, ya cumplí 71 años, tenemos que dar paso a que avancen otros compañeros, pero quién llegue cada año tiene que lograr por lo menos una prestación, para los compañeros, ese es el compromiso, concluyo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...