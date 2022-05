Buscará AMLO invalidar suspensión definitiva en obras del Tramo 5 del Tren Maya

Esta mañana durante su conferencia habitual, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que el Gobierno Federal acudirá a terceras instancias para frenar la suspensión definitiva a la construcción y desarrollo del Tramo 5 del Tren Maya.

“Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento (…) No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares”.

El ejecutivo federal resaltó que la demanda, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo, “carece de fundamento” y, dijo, está impulsada por “quienes no quieren que se lleve a cabo la obra”.

“Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y por Gobiernos extranjeros”, sentenció en su conferencia matutina de este 31 de mayo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...