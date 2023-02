Calidad moral de candidatos y sus equipos debe prevalecer en contienda

Por Karina A. Rocha Priego

Efectivamente, el Estado de México y los mexiquenses, merecen un cambio, pero un cambio real. La situación económica que priva en el país ha sido un factor fundamental para que los mexiquenses se den un tiempo real para analizar el voto que emitirán el próximo 4 de junio.

Aún no inician las campañas proselitistas de los candidatos a la gubernatura del Estado de México, pero hay escepticismo por parte del electorado, pues han notado que han sido utilizados como “conejillos de Indias” para satisfacer el ego de un grupo político sin recibir beneficio alguno a cambio.

Sé que muchos de ustedes dirán que han recibido “dinero” a cambio, disfrazado de programas sociales, pero ello no ha sido para mejorar sus vidas, pero sí las de unos cuantos. En fin, resulta que, en un paseo de fin de semana por el municipio de Valle de Bravo, pudimos platicar con algunas personas oriundas del lugar, y revivieron un asunto bastante penoso que les ha hecho repudiar a los morenistas pese a que, ese municipio, Valle de Bravo, es gobernado por Morena.

Pero recordemos cómo llegó Morena al gobierno de Valle de Bravo cuando, la candidata de la alianza, Sudikey Rodríguez, llevaba la delantera sobre Michelle Núñez, quien, hoy por hoy, se ha convertido ¡en la pesadilla de los habitantes de Valle de Bravo!, eventuales y permanentes, pues “la señora” es autoritaria, intolerante, soberbia pero, más que eso, los vallesanos se quejan de que esta mujer, abusa de su condición de “amiga” de Horacio Duarte, hoy coordinador de campaña de la candidata a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, de quien ya hay una “historia que contar” en aquella demarcación.

Y es que: “… como la maestra Delfina tiene problemas de salud, hay la posibilidad de que esta renuncie a la candidatura, gente como Michelle Núñez, tienen la esperanza de que la estafeta de candidatura pase a manos de Horacio Duarte, quien, ya no es secreto, mantiene una relación muy cercana con la alcaldesa de Valle de Bravo”, de ahí que, si los pronósticos son como los comentamos, el deseo de esta mujercita es “convertirse en primera dama”, si es que ganara Horacio Duarte.

Pero, luego de esta historia, y sabedores de la relación que hay entre la alcaldesa de Valle de Bravo y el coordinador de campaña de Delfina Gómez, surgen temores y dudas entre la gente de ese municipio, quien se pregunta, ¿quién habrá tenido que ver con el secuestro y amenazas de muerte que recibió Sudikey Rodríguez que le hicieron renunciar a la candidatura?

Pues si bien es cierto que presuntamente los hermanos Olascoaga, miembros activos de la Familia Michoacana en aquella región, fueron los responsables del secuestro de Sudikey y quienes, bajo amenaza de muerte, exigieron “bajarse de la contienda”, llama la atención que ello haya sido para “favorecer” a Michelle Núñez, prima -por cierto- de la excandidata aliancista y quien en diversas ocasiones ha atentado contra Sudikey, lo cual también ha sido documentado y publicado.

Sin embargo, el temor de los vallesanos es que, esa alianza entre Duarte y Núñez se cristalice y pretendan convertirse en “pareja del estado”, pues insisten que los habitantes de este municipio la han pasado bastante mal, y no creen en la “buena voluntad” de ninguno de los dos políticos en cuestión.

Además, ¿qué podrían esperar, no solo los vallesanos, sino los mexiquenses en general, si hay la posibilidad de que, vía una célula delictiva le arrebataron a Sudikey la alcaldía? Peor aún, recordemos que, en noviembre de 2022, la alcaldesa en turno mandó destruir una casa de Sudikey, por el simple hecho de lastimar a la prima.

Si eso le hizo Núñez a su propia familia, ¿qué podrían esperar los vallesanos o los mexiquenses de cumplirse sus deseos de poder?

Y es aquí a donde los habitantes de ese municipio preguntan ¿Estará enterado el presidente López Obrador de lo que “bajo la sábana” -dicen- se planea contra la maestra Delfina y contra el Estado de México? Higinio Martínez, ¿estará enterado?, porque es otro que se apunta como sucesor de Delfina Gómez, en caso de que esta renuncie a la candidatura por enfermedad.

Pero estarán de acuerdo en que el cambio que se requiere en el Estado de México, no solo es de poder o de partido político, hoy se requiere de gente con alta calidad moral, para poder señalar, acusar o criticar y, honestamente, todo parece indicar que esta “pareja explosiva”, no puede tener la calidad moral, no solo de criticar a los priistas, como lo ha hecho Horacio Duarte o como lo hizo Michell Núñez contra su prima, peor aun cuando, se dice, esos detalles, dejaron en muy mala posición a dos pequeñas inocentes, que han pagado por la “sed de poder” de este par.

En fin, esas son las clases de detalles que deben salir a la luz cuando, en el Estado de México, se busca ¡el poder, por el poder!…

Me gusta esto: Me gusta Cargando...