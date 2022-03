Califica AMLO política de EE.UU. como anacrónica y ofensiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al financiamiento de Estados Unidos a organizaciones contrarias a su movimiento de la 4 Transformación lo cual calificó de política «anacrónica y hasta ofensiva».

«Nosotros mantenemos nuestra protesta, porque el Gobierno de EE.UU. de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política, conservador, que tiene como único propósito atacarnos, combatir a un Gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia», mencionó.

«Nosotros no aceptamos esa política desde EE.UU., con todo respeto es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier Gobierno, porque nosotros no destinamos dinero para apoyar a republicanos o apoyar a demócratas en EE.UU., eso es contrario al derecho internacional, son de las cosas que ya no deben de existir», enfatizó el presidente de México.

Señaló a Estados Unidos como cómplice de quienes quieren seguir con la corrupción.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...