Calificadoras reconocen a México por buen manejo de finanzas: AMLO

El reconocimiento de las calificadoras al manejo de las finanzas públicas de México posiciona al país a nivel internacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero, no está mal calificada la Hacienda pública del país y además que las calificadoras consideran que están bien manejadas las finanzas públicas del país, está también demostrado con la estabilidad cambiaria, con la llegada de inversión extranjera”, acotó.

En conferencia de prensa matutina resaltó que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos; el comercio con ese país creció 20 por ciento en cinco meses, de enero a mayo de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021.

“De alrededor de 250 mil millones de dólares, a 310, 320 mil millones de dólares. Incrementó más de 60 mil millones de dólares en cinco meses, por eso es el 20 por ciento, histórico”, puntualizó el mandatario.

Aseguró que “vamos bien”, aun con las condiciones adversas en el mundo, como el incremento de la inflación. En el país no ha sido desmedido y es de los menos afectados.

“Estamos tomando medidas para control de inflación, sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos porque en energéticos es de los países con menos incremento, con menos inflación, por eso estamos bien”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo indicó que la recaudación se mantiene sin déficit. Al 7 de julio los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 billones 63 mil 467 millones de pesos; en términos reales incrementaron los ingresos entre 2 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Explicó que el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está dentro del balance debido a que México vende diariamente casi un millón de barriles y, desde hace casi cuatro meses el barril se vende en más de 90 dólares. Con los excedentes generados se financia el IEPS, de modo que es posible cumplir el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles.

“Eso es lo que nos permite a la vez mantener controlada lo más posible la inflación porque es el impuesto que más afecta a la gente pobre. Si subimos el precio de la gasolina, se va todo para arriba. Esto es un subsidio para la economía popular, para la gente, para todo el pueblo. Los tecnócratas, los de arriba, no ven bien esto porque ellos tienen para pagar, pero para la gente humilde, si aumenta el frijol, si aumenta el huevo, la tortilla, sí les afecta. Son visiones distintas”, enfatizó.

Sostuvo que el Gobierno de México sí está obteniendo una utilidad cercana a los 30 mil millones de pesos a pesar de subsidiar el IEPS y otorgar las participaciones extra a las entidades federativas.

Expuso que, por estas condiciones, calificadoras como Standard & Poor’s cambiaron la perspectiva de negativa a estable.

“Por eso es lo de la calificación. No hemos solicitado deuda adicional, se sigue manejando presupuesto con mucha responsabilidad y la clave está en no permitir la corrupción porque cuando no hay corrupción, el dinero rinde, el presupuesto alcanza. Cuando hay corrupción no se avanza”, remarcó.

