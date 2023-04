Cargos de FGR contra Francisco Garduño, no son graves y podría no pisar la cárcel: abogados

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Los abogados penalistas hablaron sobre el caso de Francisco Garduño Yáñez, oficialmente aún Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), y mencionaron que, el asunto se trata de una falta que no es grave, por lo que Garduño Yáñez y los cinco servidores públicos acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 migrantes muertos, podrían llevar su proceso en libertad, el abogado Juan Velázquez afirmó que el ejercicio ilícito del servicio público no tiene la gravedad del delito de homicidio, por el que fueron vinculados a proceso un migrante venezolano, tres agentes y un elemento de seguridad pública por su relación en el incendio en las instalaciones migratorias. “Es delito que no tiene la gravedad del homicidio, y en una de esas se les pudiera permitir enfrentar su proceso en libertad, y para que si resultaran culpables se les puede imponer una pena de prisión y, en el caso, también una inhabilitación para ocupar nuevamente un encargo público”, explicó el litigante.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...