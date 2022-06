Cartel Inmobiliario busca apoderarse de predios en Centro Histórico

La coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (AMOR) Lorena García Alonso acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar una denuncia en contra de los invasores de predios Claudia Angélica Morales Reyes y Martín Rebolledo Aguilera por amenazas de muerte que la primera le realizó hace unos días, al tiempo en que alertó que la mafia inmobiliaria de le metrópoli protegida por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo intenta apoderarse de predios para obtener ganancias en un lucrativo negocio a costa de los sectores vulnerables que buscan acceso a la vivienda.

También le pedimos a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo deje de proteger al matrimonio de Dolores Padierna Luna y René Bejarano Martínez, quienes son los que bajo el “manto protector de Morena” se apropian ilegalmente de terrenos para beneficio propio y de agrupaciones afines a ellos, “ellos conocen el problema y no dejan que las investigaciones sigan su curso, por lo que no se ha actuado en consecuencia violando así el Estado de Derecho”.

Aseveró, “es una mentira lo que pregona la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum acerca de vivienda accesible para el que menos tiene, a nosotros en mayo pasado nos invitó a un foro sobre la nacionalización del Litio, acudimos no como acarreados como fueron integrantes de otras agrupaciones provivienda que lucran con este problema, para que nos resolviera el problema del predio de Belisario Domínguez 43, sin embargo, “nos hizo el desdén y ni siquiera nos recibió, creemos porque no le rendimos pleitesías como otras organizaciones más fuertes que hacen negocio con este problema, y no comulgamos con la 4T y Morena”.

“Este gobierno de izquierda que decía proteger a los pobres a los grupos vulnerables nos ha traicionado, y ahora se hacen rico con este problema de la vivienda, el programa ´Vivienda Incluyente´ para nada apoya al sector vulnerable, es clasista, racista, y mucho menos te ayuda a comprar un departamento, en el negocio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo con los empresarios Víctor Zavala y Pablo Vendimien, quienes son los principales ganadores de este lucrativo negocio, hemos avanzado pero nos han golpeado desde distintos sectores del gobierno, ya lo intentaron con el predio de Belisario Domínguez 43 la SAF de la Ciudad de México lo quiso rematar, sin siquiera revisar el estado del inmueble, pedimos una revisión en el Registro Público de la Propiedad, y afortunadamente se le dio solución”, manifestó.

