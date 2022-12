Centro Turístico Islas Marías será inaugurado este viernes como sitio de esparcimiento y recreación de la historia, destaca AMLO

El Centro Turístico Islas Marías, que será inaugurado este viernes 16 de diciembre, está destinado al esparcimiento, cuidado de la naturaleza y a la recreación de la historia tras ser uno de los penales más temidos por más de un siglo, resaltó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“En las Islas Marías estuvieron presos opositores al régimen cuando se padeció de más autoritarismo. Este penal se creó cuando Porfirio Díaz y después de la Revolución continuó siendo una cárcel temible; ahí estuvo preso José Revueltas”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario indicó que la protección de este sitio es prioridad del Gobierno de México, por lo que la recepción de turistas será reducida.



“Se trata también de cuidar el ambiente, no puede llegar mucha gente; son pocas las casas y no se quiere que se sature. Al principio se pensó en la llegada de cruceros que pudieran anclarse e ir a la isla y se optó por no permitirlo; es un turismo para explorar, para convivir con la naturaleza, para recrear la historia; es algo excepcional, extraordinario”, apuntó.



La empresa Turística Integral Islas Marías S.A de C.V., de la Secretaría de Marina, ofrece paquetes y viajes redondos en transportación marítima desde los muelles de Mazatlán y San Blas a Puerto Balleto; a partir de noviembre de 2023 se sumará la ruta Boca de Chila, informó el gobernador de las Islas Marías, Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez.



Se brinda una estancia de dos noches en Puerto Balleto; el hospedaje es tipo hostal con villas dobles y sencillas, mientras que la alimentación es tipo buffet y menú a la carta en restaurante y terraza.



Los paquetes van desde los 5 mil 455 pesos hasta los 8 mil 050 pesos, mismos que pueden ser armados a gusto de los propios turistas desde el portal https://visitaislasmarias.com/ y en la aplicación Islas Marías en Android o iOS.



Los recorridos turísticos abarcan el Museo de Sitio, el Templo de Guadalupe, los murales en el Auditorio José Revueltas, la Henequera, la Calera, la Salinera, la excárcel de máxima seguridad Laguna del Toro, la Palapa Mirador y la tienda de artesanías. Además, hay actividades de senderismo al Cristo y al Faro, así como ciclismo urbano y de montaña.



Los viajes turísticos iniciarán el 21 de diciembre, los días miércoles a viernes zarpando de Mazatlán, Sinaloa. En enero de 2023 serán de viernes a domingo.

