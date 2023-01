Cerca de 139 mil trabajadores no cuentan con pensión, pese a reforma

La reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro impulsada por el gobierno flexibilizó algunos requisitos para que más personas pudieran acceder a una pensión al momento del retiro; no obstante, datos oficiales revelan que, pese a ella, alrededor de 139 mil 500 trabajadores, tres de cada cuatro de quienes hicieron su solicitud, recibieron una negativa de pensión, lo cual significa que una vez concluida su vida laboral no tendrán ingresos propios, el primero de enero de 2021 entró en vigor una reforma al sistema de pensiones que disminuyó el requisito de tener mil 250 semanas de cotización laboral para acceder a una pensión a sólo 750 (con incrementos paulatinos cada año), esto bajo el supuesto de que la mayoría de los trabajadores mexicanos pasan gran parte de vida laborando en esquemas informales, lo que no les permite acceder a una pensión.

