Ciberescuelas de Pilares serán centros de alfabetización

Al menos 71 ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), se convertirán en plazas comunitarias para la atención de más de un millón de personas en rezago educativo en la Ciudad de México.

Esta determinación fue producto del acuerdo que signaron la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México.

A través del convenio, INEA proporcionará a los Pilares servicios gratuitos de educación básica no escolarizada de manera presencial y a distancia, con lo que se favorecerá la incorporación de personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria.

