CIDE bloquea circulación en la carretera México-Toluca

En punto de las 10 de la mañana, la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cerró los dos sentidos de la carretera México-Toluca.

Al grito de “Más ciencia, menos obediencia” y “Autonomía universitaria”, la comunidad estudiantil del CIDE cerró la carretera México-Toluca en dirección hacia la Ciudad de México, esto como protesta a las reformas al Estatuto General de esa institución que esta mañana en sesión extraordinaria pretende realizar la Asamblea General de Asociados del CIDE, convocados por la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

Posteriormente, con una batucada y al grito de “Alvarez-Buylla la ciencia no es tuya, Álvarez-Buylla la ciencia no es tuya”, los estudiantes también cierran el sentido de la carretera que va hacia Toluca.

La comunidad del CIDE informó que recurrió al cierre de la carretera ante la falta de voluntad del Conacyt de escuchar sus demandas legítimas sobre el futuro de la institución educativa.

Un profesor, aseguró que las autoridades no les han dejado ninguna otra alternativa, “sabemos que esto genera afectaciones, por supuesto que nuestra batalla no es con la ciudadanía de la Ciudad de México pero sí tenemos que ejercer ese derecho fundamental que tenemos a la propuesta, porque no hemos tenido ninguna otra alternativa”.

Por medio de un comunicado, la comunidad estudiantil del CIDE lamenta las molestias que el cierre de esta importante vía pueda generar a la población, “nuestra intención siempre ha sido mantener la lucha alejada de medidas que puedan afectarles. Sin embargo, no hemos encontrado otra forma de defender a nuestra institución y frenar estos ataques que han presenciado muchos y, si lo permitimos, muchos más tendrán que ver”.

La comunidad del @CIDE_MX notifica el cierre de la carretera México-Toluca en defensa de la institución. Hemos agotado todas las vías para exigir legalidad. #AsaltoAlCIDE #YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/3GSnAh4dix — Comunidad Estudiantil del CIDE (@plumaverdeORG) January 24, 2022

Me gusta esto: Me gusta Cargando...