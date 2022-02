Circula en Redes un video  de civiles armados pertenecientes a “El Chino Norte”

En redes sociales circula un video en el que civiles armados que supuestamente forman parte del grupo independiente que encabeza el Chino Norte Alfredo Azael Nava en el cual lanzan una advertencia contra sus antagonistas “No nos metemos con nadie, no se metan con nosotros”

“Buenas noches soy Chino Norte quiero hacerles saber a todo el estado que no trabajo con ningún cártel, soy independiente, no matamos, no levantamos, no extorsionamos queremos dedicarnos nada más a lo nuestro que es la venta, mis muchachos solo los tengo para cuidar y proteger a mi gente de los mugroso lacras y madrina, no jalamos con el gobierno, el placa es placa el torcido es torcido, mucha gente ensucia mi nombre, pero en realidad son solo corrientes que andan haciendo mamadas aquí andamos, no nos metemos con nadie, no se metan con nosotros. Estamos a la orden del pueblo”, publican en el video

El Chino Norte había sido parte de una alianza de narcotraficantes independientes que en el pasado habían unido fuerzas para protegerse de varios cárteles que operan en esta zona.

