Claudia Sheinbaum es ignorada, por Dunia Ludlow

***La sub secretaria de programas de alcaldías, aplica la ley del garrote a la comunidad Triqui e integrantes del comercio en vía pública.

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Ante su incapacidad, desconocimiento y al no poder dar respuesta a los problemas que le plantean la comunidad Triqui e integrantes del comercio popular en el Centro Histórico, Dunia Ludlow Deloya Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública actúa con violencia, prepotencia pasándose por alto las instrucciones de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y para resolver a lo que no puede dar respuesta se vale de “granaderos, para reprimir y golpear a vendedores”. Lo anterior fue señalado por Agustín Flores, uno de los 115 líderes que hay en el centro de la capital quien agregó “ayer encontramos a la doctora Claudia Sheinbaum, iba en su camioneta y la paramos para comentarle que no estábamos de acuerdo con su planteamiento de descansar dos días a la semana y levantar nuestra mercancía a las 18.00 mucho menos que no nos dejara utilizar las paredes para exhibir lo que vendemos”. Su respuesta de la precandidata a la presidencia de la República fue “hablen con Armando él les va a dar respuesta, (funcionario de concertación política)” acto seguido arrancó su vehículo. “Pero quien nos atendió fue la Subsecretaria de Programas y Alcaldías Dunia en sus oficinas” dijo el denunciante. A esa reunión llegó una de las representantes de los comerciantes, Lorena Osornio Elizondo a quien de entrada la funcionaria le dijo “porqué hace esto a espaldas de Alex”. Y agregó Dunia Ludlow “tenemos acuerdos establecidos con los dirigentes desde hace un año, es más tenemos una lista de 12 reglas sobre el comercio al que denominamos 11/98 y se tiene que aceptar”. Indignada Osorio Elizondo le espetó que le diera nombres de quienes habían firmado ese acuerdo, el silencio fue la respuesta. Y como no les resolvió nada la Subsecretaria de Programas, se cerraron calles para levantar la voz y ser visibilizados pues de acuerdo a los vendedores “los perros tienen más derechos que nosotros, para estos animales de compañía hasta les hacen leyes para protegerlos y para nosotros represión, golpes, encarcelamientos y hasta robo de nuestra mercancía por parte de los “granaderos”. Asimismo, Osorio Elizondo denunció que dicha funcionaria para amedrentar, quitarle la mercancía, sobre todo comida, a los vendedores en el espacio público y actuar fuera de la ley utiliza a sus subalternos de nombre Cristian Méndez, Rodrigo Alcalá, así como a Ricardo Jaral. “Ellos son, agregó, los que llegan y comentan que por órdenes de Dunia la gente se tiene que levantar y mandan los operativos para reprimirnos como si fuéramos delincuentes lo peor es que las denuncias que se levantan en contra de estos funcionarios públicos no proceden”, además, agregó Osornio “no tenemos patrón, vamos al día entonces cómo quieren que descansemos dos veces a la semana. Y eso de que levantemos a las 18:00 pues no somos burócratas quienes tienen un horario”. Dunia Ludlow en su defensa dijo “ustedes están cerrando calles por cuestiones políticas, cómo ya vienen las elecciones quieren llamar la atención”. Mientras se daba el diálogo los granaderos se fueron contra quienes cerraron las vialidades como Izazaga, Tlalpan, y Lázaro Cárdenas a golpes, lesionando a un par de niños, así como a algunas mujeres quienes sólo buscan llevar de comer a sus hijos por medio de un trabajo honrado, a Dunia Ludlow nadie la baja de su pedestal aseguró Agustín Flores “pues dice que ella es la única que puede resolver, pero lo único que ocasionó fue que los granaderos que mandó nos golpearan a diestra y siniestra”. Finalmente, otro dirigente del comercio popular, Arturo Gómez, agregó “que pronto se le olvido a Dunia el apoyo que le dimos para que llegara como diputada, casi llorando vino a pedirnos nuestro voto y la ayudamos, le dijimos que sí más nunca imaginamos que a la distancia se convertiría en el peor enemigo de los trabajadores en vía pública”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...