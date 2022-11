Claudia Sheinbaum pretende coartar la libertad de prensa, del periódico unomásuno 

***AMLO y Sheinbaum, prometieron terminar con la corrupción en la Ceda-Cdmx, transparentar el manejo de recursos, crear un programa de rescate del mercado, simplemente no cumplieron; participantes.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez- Roberto Meléndez/Reporteros.

El pasado fin de semana un grupo de abogados acudieron a las instalaciones del periódico unomásuno y de manera hostil, déspota, e intimidatorio, intentaron amedrentar a directivos de unomásuno, lo anterior con el firme propósito, de coartar la libertad de prensa de este medio de comunicación; dicho por los propios litigantes, lo anterior por orden de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe señalar que el motivo medular de dicha afrenta y ataques a un medio de comunicación nacional, que por cierto está cumpliendo 45 años de su fundación, es una serie de reportajes publicados en las páginas de este rotativo, que destaparon la “cloaca de corrupción”, enquistada hasta los cimientos de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-CdMx), encabezado, promovida y tolerada por la administradora y coordinadora, Marcela Villegas Silva esto de acuerdo a un sinfín de denuncias de participantes y comerciantes de la Ceda-Cdmx.

AMLO y Sheinbaum prometieron terminar con la corrupción

Es de destacar que, Claudia Sheinbaum Pardo estando en campaña, para ocupar la jefatura de gobierno, en octubre del 2018 se reunió con participantes e integrantes del comité técnico de la Ceda-CdMx, dirigentes y liderazgos, donde se comprometió a terminar con la corrupción, que genera fugas por más de 2,000 millones de pesos anuales, por concepto de concesiones fraudulentas, así como detener el desvió de recursos, además de crear un programa integral de rescate del mercado, promesa que no cumplió, por el contrario, con la llegada de la administración de la 4T, primero con Héctor Ulises García Nieto, como Administrador y al mismo tiempo Coordinador y actualmente con Marcela Villegas Silva como Administradora y Coordinadora, han hecho de la Ceda-CdMx, la caja chica del partido MORENA.

En ese mismo tenor, durante una conferencia “Mañanera”, del 14 de octubre del 2020 un reportero cuestiono al Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López sobre la corrupción en la Ceda-CdMx, y este solo atino a contestar que el confiaba en Claudia Sheinbaum y que ella resolvería los problemas, incluso dijo, les doy mi palabra o dejo de llamarme AMLO, (compromiso que tampoco se cumplió).

Juan Carlos Espejel (Ceda-CdMx), y sus intentos de soborno

Es relevante señalar que, con anterioridad y en distintas ocasiones han intentado coartar la libertad de prensa de unomásuno, con sobornos “regalitos diversos”, por parte del brazo derecho de Marcela Villegas Silva, el encargado de prensa y difusión de a Ceda-CdMx, Juan Pablo Espejel, quien se apersono en las instalaciones de unomásuno, con el fin de “ponerse a mano” y con ello de manera altanera más que solicitar, exigir que, cesaran las publicaciones de este rotativo denunciando la corrupción al interior de la Ceda-CdMx, ya que debido a los reportajes publicados por esta casa editorial, le estaba afectando, las aspiraciones políticas e imagen de Marcela Villegas Silva.

Por otra parte es importante el recalcar que, las publicaciones de unomásuno , son resultado del trabajo de campo de sus reporteros y así como un rosario de denuncias de participantes, comerciantes, proveedores, distribuidores, clientes, testimonios de los cuales contamos en la redacción, con el soporte y sustento, con documentos oficiales, imágenes, videos, audios, en conclusión, no es unomásuno, ni quien esto escribe los denunciantes; son las víctimas, los quejosos con nombre y apellido, quienes han solicitado el apoyo, ante tanta impunidad.

Acoso, intimidación, obstrucción a la labor periodística

Tal es la ira y malestar de la Marcela Villegas Silva, Administradora y Coordinadora de la Ceda-CdMx, que giro instrucciones precisas al personal de vigilancia y a su grupo de golpeadores, para no permitir el acceso a los representantes de los medios de comunicación, a las instalaciones de la Ceda-CdMx y a toda costa con acciones intimidatorias, acoso y amenazas, evitar se levante imagen, se realicen entrevistas a comerciantes y evitar recorran las instalaciones.

Denuncias, protestas, bloqueos, sin respuesta de las autoridades

En la Ceda –CdMx, a la fecha prevalece una total Anarquía, tolerada y fomentada por la propia Marcela Villegas Silva, donde impera la ley de la selva, homicidios, levantones, secuestros, sexo servicio, extorsiones, abuso de autoridad, cobro de piso, amenazas cumplidas, robos en todas sus modalidades, desvió de recursos, fraude, usurpación de funciones, insalubridad, tráfico de influencias, clausuras, siniestros provocados a bodegas, corralones ilegales, obras sin supervisar, ambulantaje desbordado, de poco o nada han servido las decenas de denuncias penales por diversos delitos, en su momento en contra de Héctor Ulises García Nieto, la carpeta CI-FSP/B/UI-B-A C/D/01946/05-2019 D001 y ahora contra de Marcela Villegas Silva la carpeta FIDCSP/B/UI-B-3 C/D/03968/11/2021 ambas, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y simplemente no pasa nada, las carpetas las archivan, de nada sirvió que una víctima, el participante del área de envases vacios, Alfredo Castillo Melchor, en su desesperación se haya cosido los labios al exterior de Palacio Nacional durante la conferencia “mañanera”, el iniciar carpetas de investigación, contra Héctor Ulises García Nieto, por el despojo de vehículos de su propiedad, decomiso de mercancía, además de ordenar golpearlo a él y a varios miembros de su familia entre ellos mujeres y menores de edad, durante un supuesto e ilegal operativo de reordenamiento, de igual forma Alfredo Castillo Melchor denunció a Marcela Villegas Silva por amenazas cumplidas, ya que la administradora ordeno a su grupo de golpeadores, agrediera físicamente al participante, lesiones que por consecuencia lo mantuvieron hospitalizado varios días, a pesar de todo lo anterior prevalece la impunidad, al interior del centro de abasto más grande de América Latina, esta con una extensión de 327 hectáreas, con una afluencia al día de poco más de 500 mil personas.

Deterioro y envejecimiento de las instalaciones

Otro punto relevante es el hecho que Sheinbaum Pardo, públicamente reconoció al Ficeda, como un fideicomiso privado, ¿entonces porque supuestamente se le ha inyectado al mercado miles de millones de pesos?, en obras de pésima calidad y sin supervisión, ejecutadas por la Secretaría de Obras de la CdMx y Sistema de agua de la Ciudad de México, (Sacmex), la pregunta es ¿a quién le rinden cuentas?, porque a pesar de las obras, el supuesto concreto hidráulico se está reventando, y a pesar del cambio de drenaje, continúan las anegaciones en los bajo puentes, la realidad es que literalmente la Ceda-CdMx, se cae a pedazos, lejos quedo la promesa de modernización y funcionalidad del mercado, para atender el abasto alimentario de casi 50 millones de personas que se abastecen de alimentos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, un tema de seguridad nacional que a las autoridades, no les interesa.

Inseguridad en la Ceda-CdMx

Ante el manejo discrecional de recursos que se generan en la Ceda-CdMx, que oficialmente nadie sabe a dónde van a parar, para cubrir la extensión de 327 hectáreas que abarca el mercado, solo se cuenta con 44 elementos de la Policía Auxiliar (PA), la mayoría de las cámaras del circuito cerrado no fusionan, las bocinas de alerta sísmica no se activan ante un movimiento telúrico, para colmo no se cuenta con vehículos, ni personal para atender emergencias, (el increíble argumento), la falta de recursos, acusaron nuestras fuentes.

Continuará…

Me gusta esto: Me gusta Cargando...