Claudia Sheinbaum, “Tiene la Disponibilidad”, de solucionar el conflicto de Ruta-100, este año

Por Raúl Ruiz/Reportero.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha ordenado al Área Jurídica del Gobierno de la (CDMX), elaborar el marco jurídico, para establecer las bases del pago de los adeudos de los convenios políticos incluyendo el 28% descontado de su liquidación laboral a 12,004 ex trabajadores de la exruta-100, firmados por la Rosario Robles Berlanga, cuando fungía como jefa de Gobierno en el año 1999, así lo informó Jorge Cuellar Valdez, representante de la Comisión Liquidadora del SUTAUR-100, que es la única con la personalidad jurídica para representar a los trabajadores de la desaparecida Ruta-100. En ese contexto Cuellar Valdez, aseguro que, el Gobierno de la CdMx, no debe negociar con grupos ajenos a la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes urbanos de Pasajeros de Ruta-100, que no tengan la personalidad y la representación jurídica, para negociar por los 12,004 trabajadores que, llegaron hasta la declaratoria de “Quiebra del Organismo Público Ruta-100”, sentencio Jorge Cuellar Valdez Cuellar, Líder Moral del Gremio Camionero.

En entrevista a la salida de las pláticas con las autoridades del GCDMX, en el edificio gubernamental del zócalo capitalino, Jorge Cuellar afirmó que el Gobierno que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo “Tiene la Disponibilidad” de Solucionar el Conflicto, “Especialmente porque hemos apoyado a la 4T, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo apoyar, porque estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto políticamente; no estamos inventando nada, esto que hacemos es de manera natural”, señalo Cuellar Valdez.

En repetidas Ocasiones les hemos informado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México que, la Comisión Liquidadora es de una Verdadera Ideología de Izquierda y que siempre hemos luchado en contra de las políticas depredadoras del PRIAN, señalo el Líder.

