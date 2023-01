Comerciantes acusan a alcaldesa Margarita Saldaña de represiones y abuso de autoridad

Una serie de represiones, abusos de autoridad y obstrucción para ejercer el libre derecho al trabajo por parte de la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, denunciaron integrantes del Comité Organizador del Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa sostuvieron: “…impedirnos trabajar los días martes y levantar los puestos día a día, razón por la que el 3 de agosto del año 2022 iniciamos manifestaciones en contra de estas injustas medidas, frente a la Alcaldía y los miércoles de audiencia pública, lo que ocasionó amenazas, persecución y represión en contra de dirigentes y compañeros…”.

La dirigente del Movimiento Organizado de Trabajadores No Asalariados de Azcapotzalco (MOTAA) María Olarte Herrera denunció: “…sin regularizarnos en el Sistema de Comercio en Vía Pública SISCOVIP, se me despoja de mis mercancías y puestos, el 24 y 27 de diciembre de 2022, presumiblemente por servidores públicos de la Alcaldía Azcapotzalco, toda vez que no se acreditaron, ni anunciaron procedimiento administrativo alguno, ni elaboraron una Acta Circunstanciada que describiera y acreditara mis Mercancías y los Puestos de los que fui Despojada…”.

Refirió que, ante tales hechos, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, iniciándose la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-3 C/D/0043/01-2023 por el delito de abuso de autoridad y robo.

Agregó que entre los presuntos funcionarios involucrados están el Subdirector de Vía Pública y Mercados, José de Jesús Bernal Arredondo y la Directora General de Gobierno, María Teresa Pérez Ramírez, quienes son los responsables de la represión a comerciantes en las calles, a pesar de que había un acuerdo de regularizarlos y de actualizar sus datos y otorgar los permisos correspondientes.

“Hay dedicatoria de represión a mi persona por ser dirigente del MOTAA y haber encabezado las manifestaciones en la Alcaldía, es decir se trata de un escarmiento público para que nadie más se atreva a oponerse a las órdenes de Margarita Saldaña”, acusó María Teresa Pérez.

A su vez, León Enrique Espinosa, líder del Comité Organizador del Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado en la Ciudad de México, dio que en las romerías de diciembre y de día de Reyes, a los comerciantes se les quería confinar en el Parque Tezozómoc, siendo que ahí las ventas son muy bajas y por más de 60 años tradicionalmente han vendido en las calles céntricas de Azcapotzalco, pero ahora se privilegia a grupos de comerciantes afines a la alcaldesa.

También dijo que actualmente tienen que pagar “moches” que oscilan entre 100 y mil pesos según el giro comercial y el espacio público, de lo contrario no les dan autorización para vender.

Finalmente, solicitaron que se de cumplimiento a lo estipulado en la Gaceta de fecha 18 de julio del 2022, donde se comprometen las autoridades a regularizar el comercio en vía pública y actualizar el padrón, con el fin de dar los permisos correspondientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...