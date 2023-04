Compra de 13 plantas de generación de energía a Iberdrola generará precios justos a consumidores, afirma AMLO

La compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola contribuirá a que no aumente el precio de la luz para los consumidores, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay muchos elementos técnicos, pero (…) les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de esta manera, poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

Las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica, dijo, requirieron una inversión aproximada de 6 mil millones de dólares; no se requirió deuda adicional debido a las finanzas públicas sanas que se mantienen este sexenio.

“La operación de ayer, de manera técnica, no entra a la deuda. Es patrimonio de la nación. Nos significó 120 mil millones de pesos, como el 0.04 por ciento el Producto Interno; nada porque tenemos finanzas públicas fuertes”, resaltó.

El mandatario reafirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación fortalece a la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones del pueblo, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia energética.

“Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, de las gasolinas, del diésel y estoy cumpliendo; en más de 4 años no ha habido aumentos y lo puedo probar, incluso ha habido disminuciones”, apuntó.

Al mismo tiempo, el Gobierno de México fomenta condiciones de atracción a inversionistas extranjeros con visión social, planteó.

“Nosotros no le negamos a nadie el que pueda venir a invertir a México siempre y cuando se ponga por delante el interés general. O sea, el presidente de México no es un gerente, no es un empleado de ningún grupo de interés creado, de ninguna corporación, de ningún gobierno extranjero, solo tiene un amo y ese amo es el pueblo de México”, remarcó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...