Con selección de jurado inicia audiencia de Genaro García Luna

Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y podemos adelantar que el juicio criminal que enfrenta Genaro García Luna, funcionario mexicano procesado en Estados Unidos, arrancó justo con la selección del jurado, además de los últimos intentos y estrategias legales de ambas partes, con la intención de preparar su participación en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.

Con la selección de los 12 integrantes del jurado y de quienes fungirán como jurado alterno, se tiene contemplado que los fiscales y el equipo de defensa muestren sus presentaciones iniciales al jurado, ante el juez y ante el acusado, que podría llevarse a cabo entre el 17 o 18 de enero.

