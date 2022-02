Conade deberá informar sobre sanciones a federaciones deportivas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) debe dar a conocer el proceso para imposición de amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones deportivas que vulneran derechos humanos, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Este caso ejemplifica cómo el derecho de acceso a la información resulta útil para conocer los mecanismos que se pueden implementar para dar visibilidad y sancionar la discriminación en un ámbito tan importante como lo es el deporte”, aseguró el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, al presentar el asunto ante el Pleno.

Una persona solicitó conocer el proceso para imponer amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones deportivas que vulneran derechos humanos en materia de discriminación, ya sea por acción o por omisión, por parte de sus miembros y afiliados en eventos deportivos e instalaciones deportivas, así como el marco jurídico para conocer dicho proceso y la autoridad competente.

En respuesta, la CONADE indicó que no cuenta con atribuciones para imponer amonestaciones y sanciones administrativas requeridas por el particular, por lo que no existe un marco jurídico que aplicar en ese sentido

