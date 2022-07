Confio en AMLO; soy prófugo de la injusticia: Raymundo Collins

Por ROBERTO MELENDEZ S.

bobymesa@yahoo.com.mx

Tras refrendar su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con hechos ha demostrado su apoyo incondicional a los más necesitados y pobres, el exdirector del Instituto para la Vivienda y exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins Flores, sostuvo que es “prófugo de la injusticia” y perseguido de manera brutal por autoridades del gobierno de la capital del país, el que con mentiras y calumnias le ha destrozado la existencia. El también exadministrador de la Central de Abastos retó a las autoridades capitalinas a que, con hechos, le acrediten una sola de las dolosas imputaciones que le han hecho.

A la fecha, acotó el exservidor público, se han dejado sin efecto por lo menos cinco órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las que se giraron sin que existieran en elementos para ello. Ahora, la dependencia pide y le obsequian dos órdenes nuevas, pero las mismas derivan de hechos posiblemente de responsabilidades administrativas, no penales. Ahora se me acusa que como secretario de seguridad realice convenidos con dos empresas para adquirirles artículos, lo que no sucedió y dicha atribución es facultad de un Consejo, no del secretario.

