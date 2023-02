Congreso capitalino exige a la SSC impedir, “Rodadas del Terror”

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Es urgente implementar operativos especiales para disuadir a las denominadas “rodadas del terror”, que se reactivaron el pasado fin de semana por las calles del Centro Histórico, demandó la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Omar García Harfuch, al respecto, el integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto de Donceles y Allende, diputado panista Ricardo Rubio Torres, confirmó que el viernes pasado, alrededor de las 22:00 horas, se registró una movilización de motociclistas sobre la calle República de Cuba pero lamentablemente, no había autoridad para infraccionar. Y aclaró: “ya lo hemos dicho, no se trata de criminalizar a quienes van en motocicletas, pero sí hay quienes son imprudentes, no usan casco y, además, traen niños de manera irresponsable echando carreras y retando a los automovilistas”, en una serie de declaraciones para referirse al tema, el congresista de Acción Nacional adelantó que presentará un punto de acuerdo para solicitar, desde el Poder Legislativo local, tanto a García Harfuch como al responsable de la secretaría de Movilidad (SEMOVI), Andrés Lajous, tener mayor atención a este tipo de “rodadas del terror” y frenarlas.

