Conmemora Biden aniversario de aborto legal en EU

El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, celebró el 49 aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos instando nuevamente a que ese derecho sea consagrado en una ley federal.

“El derecho constitucional establecido en Roe vs. Wade hace casi 50 años hoy está bajo ataque como nunca antes”, dijo Biden el sábado en un comunicado firmado también por la vicepresidenta Kamala Harris.

“Es un derecho que creemos que debe ser codificado en ley, y nos comprometemos a defenderlo con todas las herramientas que poseemos”, señala la declaración.

El derecho constitucional establecido en el fallo de la Corte Suprema de 1973 ha sido objeto de constantes ataques.

The constitutional right established in Roe v. Wade 49 years ago today is under assault as never before. We must recommit to strengthening access to reproductive care, defending the right established by Roe, and protecting the freedom of all people to build their own future.

— President Biden (@POTUS) January 22, 2022