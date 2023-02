Coronel secuestrado por CJNG, podría ya no estar con vida: Sedena

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), declaró que el coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, quien fue desaparecido en diciembre por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría no estar con vida, pero aún se continúan las labores de búsqueda, “Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida”, declaró este viernes durante la mañanera en Jalisco. “No vamos a detenernos. Vamos a seguir hasta encontrarlo; si ya no está con vida, (hallar) su cuerpo”, agregó, el secretario detalló que se encontraron prendas de ropa en una instalación en Tapalpa, donde fue secuestrado el militar, explicó que en dicha zona opera una célula delictiva del CJNG. Añadió que se detuvo al hermano del jefe de plaza del Cártel Jalisco en Tapalpa, identificado como “El CR” o “Pizano”, señalado como presunto responsable del secuestró al coronel. Asimismo, se aseguraron algunas de sus propiedades, con apoyo de las autoridades civiles. Sin embargo, a dos meses de la privación de la libertad de Grimaldo Muñoz, aún no se ha logrado aprehender al “El CR”, “No vamos a dejar de trabajar en esa búsqueda. Tenemos a nuestra policía ministerial, militar inclusive, haciendo esta actividad en coordinación con el gobierno del estado”, aseveró.

